Экс-футболист "Локомотива" приговорён к исправительным работам за взятку в €100

Теперь 39-летнему Николаю Рындюку придётся два года потратить на работы на государство.

Бывший главный тренер белорусской "Сморгони" и экс-футболист московского "Локомотива" Николай Рындюк приговорён к двум годам исправительных работ. 39-летнего специалиста обвиняли в даче взятки в размере 100 евро.

Примечательно, что изначально Рындюку грозило пять лет лишения свободы. Однако он получил наказание в виде исправительных работ, а заодно 25% его зарплаты удерживается в пользу государства.

По данным следствия, бывший футболист красно-зелёных, будучи уже тренером "Сморгони", дал взятку главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову. Причём сумма составила всего 100 евро. За эти деньги Жуков должен был назначить на матч арбитра, о котором его попросил Рындюк.

При этом сам Жуков осуждён на пять лет.