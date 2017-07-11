Ростуризму предложили ввести налоговый сбор для россиян на поездки за рубеж

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Ростуризму предложили ввести налоговый сбор для россиян на поездки за рубеж

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На пляже курорта Кемер в Турции. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

По замыслу, размер сбора будет устанавливаться в зависимости от страны, куда человек приобрёл путёвку, но не более 100 рублей в день.

Для россиян, выезжающих на отдых за рубеж по путёвкам, нужно ввести налоговый сбор. Такое предложение депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, сообщает РИА "Новости".

При этом, по замыслу Петрова, размер сбора будет определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не будет превышать 100 рублей в сутки.

По мнению депутата, это позволит поддержать отечественный рынок летнего отдыха. Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие российских туристических направлений — Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других.

Инвестиции позволили бы им нарастить необходимую инфраструктуру и начать конкурировать по степени комфорта с такими общероссийскими здравницами, как Египет и Турция, считает депутат.

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