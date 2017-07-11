Хакеры превратили в порносайт официальный ресурс Минобрнауки Украины

Неизвестные выложили откровенные фотографии на главной странице сайта Министерства образования и науки Украины (mon.gov.ua). Об этом сообщает издание "Украинские новости".
По предварительной информации, ресурс могли атаковать хакеры. Кто такая Севастьянова, не уточняется. При этом на странице с фото девушки была гиперссылка, по которой открывался сайт Минобрнауки.
По данным "Украинских новостей", по состоянию на 09:40 сайт не работал. В настоящее время он открывается в обычном режиме.
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