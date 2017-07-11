Гонщики "КамАЗ-мастера" помогли перевернувшемуся на "Шёлковом пути" французу

Внедорожник Стефана Петеранселя влетел в яму. Россияне передали ему запчасти, и он продолжил путь.

Российские гонщики из команды "КамАЗ-мастер" оказали помощь французскому спортсмену Стефану Петеранселю, выступающему от Peugeot. Как сообщается на сайте гонки, это случилось на четвёртом этапе ралли-рейда "Шёлковый путь".

На 165-м километре этапа Стефан Петерансель налетел на яму, несмотря на то что она была прописана в плане маршрута.

— Машина получила серьёзные повреждения, но проезжавший мимо российский экипаж помог ему с запчастями, и француз вернулся в гонку, — сообщили организаторы.

После трёх этапов Петерансель был вторым в общем зачёте внедорожников. Он является рекордсменом по числу побед на "Дакаре". Их него их 13. Шесть из них на мотоцикле Yamaha, семь— на внедорожниках Mitsubishi, Mini и Peugeot.

Длительность "Шёлкового пути" — 9599 километров. Ралли в седьмой раз проходит по территории России, Казахстана и Китая. 90 участников представляют 35 стран.