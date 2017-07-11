ВСУ повторно заключили контракт с поставщиком бракованной одежды для маскировки

Владельцев фирмы с горе-портными разоблачили ещё в 2015 году. Но недавно в Минобороны Украины решили возобновить с ними сотрудничество.

О новом скандале с недобросовестными закупками в украинской армии сообщают местные "Вести". По данным издания, в 2015 году для украинских бойцов была закуплена партия бракованных костюмов для маскировки с рисунком "варан". После каждой стирки цвет ткани становился светлее, а дополнительно рисунок выгорал от прямых солнечных лучей. Кроме того, военные жаловались, что липучки переставали цепляться уже после первой носки, а на коленях при каждом неловком движении образовывались дыры.

Тогда, два года назад, о бракованных костюмах написали все украинские СМИ. Ситуацию с недобросовестными поставщиками обсуждали в высоких кабинетах. Ходили слухи даже о кадровых решениях, которые стали результатом служебного расследования по факту халатности.

Однако теперь, когда вся шумиха улеглась, вооружённые силы снова заключили контракт на приобретение трёх тысяч комплектов маскировочной одежды — и вновь с той же фирмой.

Более того, по сведениям "Вестей", тесть одного из полковников Минобороны, который отвечал за снабжение частей и лично заказывал новую партию бракованных костюмов, в последние месяцы несказанно разбогател. Пожилой мужчина неожиданно стал владельцем 11 объектов недвижимости в Киеве, в том числе и в элитных новостройках.