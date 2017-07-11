В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Коробейников

По информации СМИ, данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:59 по времени UTC (09:59 мск). Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от необитаемого острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.

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