В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Reuters.
6.6 Magnitude Earthquake Auckland Islands, New Zealand region https://t.co/fKeGIFDSWx pic.twitter.com/KGEghxU8XQ— World Events Bible (@WorldEventBible) 11 июля 2017 г.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:59 по времени UTC (09:59 мск). Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от необитаемого острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.
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