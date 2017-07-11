Правозащитники заявили о больших потерях среди населения при освобождении Мосула

И Вооружённые силы Ирака, и боевики ИГИЛ нарушали гуманитарное право во время военных действий и подвергали опасности гражданское население.

Масштаб потерь среди гражданского населения при освобождении Мосула чрезвычайно велик. К такому выводу пришли эксперты правозащитной организации Amnesty International.

Так, по данным доклада, с начала года в ряде незаконных операций, проводимых Ираком и коалицией в западной части города, погибли тысячи мирных граждан. Боевики ИГИЛ подвергали мирных жителей опасности намеренно, в частности, используя их в качестве "живого щита". Число жертв от их деятельности пока не установлено.

Эксперты организации призвали Правительство Ирака и стран — союзников коалиции, возглавляемой США, признать "масштаб и серьёзность" этих потерь.

Напомним, в конце июня Министерство обороны Ирака заявило, что Мосул полностью освобождён от боевиков ИГИЛ. Ранее город считался неофициальной столицей террористов, захвативших его в 2014 году. Операция по освобождению стартовала в марте прошлого года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.