В Таиланде неизвестные ворвались в дом и убили восемь членов семьи

Ещё три человека получили ранения и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Группа вооружённых людей ворвалась в дом в таиландской провинции Краби и начала обыскивать помещение. В этот момент в доме находилась семья из не менее чем 11 человек.

По данным Bangkok Post, нападавшие завязали им глаза и надели наручники. В какой-то момент злоумышленники открыли по членам семьи огонь, в результате чего шесть человек, в том числе и двое детей, погибли на месте. Ещё двое, глава семейства и девочка, умерли по пути в больницу.

При этом преступники, которых было шесть-семь человек, скрылись с места на автомобиле.

Как сообщает газета, трое членов семьи, пострадавших при стрельбе, находятся в тяжёлом состоянии.