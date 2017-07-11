В Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща

Читайте также

В Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща

6575

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Житель столицы пожаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался.

В Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща. Как сообщает паблик Mash, 31-летний Умрзак Ташбоев жаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался.

Позже медики установили, что причиной смерти мужчины стала геморрагическая лихорадка, которая вызвала острую недостаточность и поражение сосудов.

По версии судебных экспертов, причина смерти — укус клеща. По данному факту назначена дополнительная экспертиза.

Читать также:

Клещи. Всё о тех, кто с нами одной крови

Аномальная погода в столице расплодила клещей-убийц

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!