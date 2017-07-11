В Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща. Как сообщает паблик Mash, 31-летний Умрзак Ташбоев жаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался.
Позже медики установили, что причиной смерти мужчины стала геморрагическая лихорадка, которая вызвала острую недостаточность и поражение сосудов.
По версии судебных экспертов, причина смерти — укус клеща. По данному факту назначена дополнительная экспертиза.
Читать также:
Клещи. Всё о тех, кто с нами одной крови
- Популярные
- По времени