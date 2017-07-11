Открывший стрельбу в московском офисе был вооружён пистолетом с глушителем

По словам очевидцев, он целенаправленно застрелил женщину, а затем покончил с собой.

Мужчина, который сегодня открыл огонь в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве, был вооружён пистолетом с глушителем. Об этом Лайфу рассказал один из очевидцев.

По его словам, жертвой преступника стала женщина, с которой они могли работать вместе. Выстрел был произведён в висок. Тела и убитой, и покончившего с жизнью мужчины всё ещё находятся в офисе.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно. На месте ЧП работают полиция и экстренные службы.

Лайф ведёт видеотрансляцию с места преступления.