"Аэрофлот" занял первое место по индексу доверия среди ведущих госкомпаний РФ

На втором месте оказался Сбербанк, на третьем — РЖД. "Газпром" и Объединённая авиастроительная корпорация поделили четвёртую и пятую строчки.

Клиенты доверяют "Аэрофлоту" больше, чем другим крупнейшим российским компаниям с госучастием. К такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга "Ромир" по результатам опроса населения.

Индекс доверия рассчитывался по международной методике GRI (Global Reputation Index). В ходе опроса учитывалось мнение только тех респондентов, которые знают компанию.

— Доверяют потребители тем брендам, которые годами показывают высокий уровень качества сервиса и продуктов. Высокий уровень доверия говорит о том, что респонденты могут рекомендовать компанию своим друзьям и близким, — пояснил результаты глава "Ромир" и вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

В исследовании, проводившемся в июне, приняло участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России в возрасте от 18 лет старше.

Напомним, этим летом "Аэрофлот" уже вошёл в число лидеров рейтинга компаний с наивысшей репутацией по версии консалтинговой компании EmCo и фирмы Reputation Institute. Кроме того, компания недавно получила премию Airline Strategy Awards 2017 в номинации "Лидер отрасли".