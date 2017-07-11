Также жители столицы временно не смогут проехать по Театральной и Московской аллеям.

В Москве до конца года перекрыли участок Ленинградского проспекта в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура. Об этом пишут "Дни.ру" со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, до 31 декабря на Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35 будет ограничено движение по одной полосе.

Также до конца года нельзя будет проехать по Театральной аллее от Петровско-Разумовской аллеи до Московской. Перекрыта будет и Московская аллея от дома 36, корпуса 5, до дома 36, корпуса 51.

Отметим, что общая длина ТПК составит 61 километр, на нём разместится 28 станций метро.