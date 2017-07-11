Взрывное устройство сдетонировало у вербовочного центра ВВС США в Оклахоме

Сотрудник ФБР не исключает, что прогремевший взрыв около учреждения мог быть терактом.

У вербовочного центра ВВС США в Оклахоме прогремел взрыв. Как сообщает агентство AP, около здания сдетонировало взрывное устройство. Инцидент произошёл, когда учреждение было закрыто, поэтому никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. В ФБР не исключают, что взрыв может классифицироваться как теракт.

Стоит отметить, что при взрыве здание вербовочного центра ВВС США получило повреждения. Однако о масштабе причинённого ущерба пока не сообщается.