Лукашенко: Белоруссии пора во весь голос заявить о себе

Республика намерена активнее продвигать и защищать свои национальные интересы, однако Россия при этом останется её ключевым партнёром.

Белоруссия должна повышать свою роль в международной политике и выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно". Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по приоритетным направлениям внешней политики, передаёт "Белта".

— Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически. Прежде всего экономически, — считает Лукашенко.

Политик подчеркнул, что Россия тем не менее останется стратегическим союзником Минска. По словам Лукашенко, наши страны проводят согласованную линию во внешней политике и сфере безопасности и не менее успешно развивают комплекс социально-гуманитарных вопросов.