Четвёртый участник гонки на "гелендвагене" задержан полицией

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Четвёртый участник гонки на "гелендвагене" задержан полицией

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Он больше года скрывался на юге России, однако полицейские убедили его семью, что лучше молодому человеку прийти с повинной самому.

Задержан четвёртый участник скандального инцидента с побегом богатых молодых людей от полиции на внедорожнике Mercedes Gelandewagen в Москве. Как сообщается в телеграм-канале Mash, он сам явился в один из отделов полиции с явкой с повинной.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, сдаться молодого человека убедили полицейские. Они установили, где он скрывается, и выехали в один из южных регионов для задержания. Парня дома не оказалось, но силовики объяснили семье, что лучше ему прийти самому, что тот и сделал через несколько дней.

Напомним, в мае прошлого года золотая молодёжь на автомобиле "Мерседес-Бенц" G-класса, принадлежащем сыну вице-президента "ЛУКойла" 20-летнему Руслану Шамсуарову устроила настоящие гонки с полицией в столице. Молодые люди намеренно нарушали ПДД и вели при этом трансляцию в сервисе Periscope. Об инциденте стало известно после того, как один из подписчиков разместил видео на YouTube. По имевшимся данным, в машине кроме Шамсуарова находились Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян.

Вскоре Шамсуаров и его друзья были задержаны. По решению суда автомобиль конфискован. Шамсуаров отбыл исправительные работы.

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