Сотрудникам Росгвардии, работавшим на митингах оппозиции, поступают угрозы

Неизвестные обвиняют стражей порядка в превышении своих полномочий и в нарушении прав и свобод митингующих.

Авторы угроз, которые часто предпочитают оставаться неизвестными, обращаются к сотрудникам Росгвардии, а также к их родным и близким людям в соцсетях и блогах. Об этом говорится на официальном сайте организации.

— В последнее время участились случаи высказывания необоснованных обвинений в адрес войск национальной гвардии РФ в связи с якобы имеющим место несоблюдением прав и законных интересов граждан <...>. При этом граждане, участвующие в таких акциях, сознательно идут на подобные нарушения и забывают, что военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии стоят на страже закона, — поясняется в заявлении.

Отмечается, что некоторые авторы угроз, "пользуясь анонимностью, зачастую переходят границы дозволенного".

— Это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества, — добавляется в тексте.

В заявлении указано, что сотрудники Росгвардии, несмотря на провокации, будут и впредь предпринимать все законные меры для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.