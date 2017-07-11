Подозреваемый сбежал от полицейских из здания суда в Москве

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Подозреваемый сбежал от полицейских из здания суда в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Беглецу должны были продлить срок ареста в связи с преступлением, совершённым по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Мужчина сбежал от полицейских на юго-востоке Москвы. Как стало известно Лайфу, подозреваемого доставили в Кузьминский суд для продления ареста по уголовному делу. Однако Салих М. сбежал от полицейских, сел в автомобиль "Вольво" и скрылся.

Сейчас введён план "Перехват". Сотрудники полиции ведут поиск беглеца. Салих подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

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