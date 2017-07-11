Врач-инфекционист заявил, что в Москве и области нет клещевого энцефалита

Ранее в Москве был зафиксирован первый случай смерти после укуса клеща. Жертвой стал мужчина, который жаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров призвал жителей столичного региона не паниковать в связи со смертью 31-летнего Умрзака Ташбоева якобы после укуса клеща. По словам специалиста, опасность клещей именно в Москве и Подмосковье несколько преувеличена.

— Вблизи Москвы клещевого энцефалита нет. Это пока не грозит. Если вы отъедете километров 200 в сторону Твери, там уже вы начинаете рисковать. Реально у нас остаётся болезнь Лайма, клещевой боррелиоз. От него прививки нет, поэтому рискуем в некотором роде, — пояснил Никифоров.

Он отметил, что случаи заражения геморрагической лихорадкой, от которой и умер Ташбоев, в столичном регионе являются редкостью. Кроме того, врач-инфекционист напомнил об основных правилах безопасности, которые помогут уберечься от клещей.

— Клещ на голову не падает, он выше полутора метров не поднимается. Он сидит либо на траве, либо на кустике. Он будет стремиться залезть в кожную складку, в подмышку, в паховую складку. Поэтому пригодится одежда с завязками на рукавах, желательно спреи, которые отпугивают насекомых. Хорошо помогает оглядывать друг друга, — рассказал собеседник Лайфа.

В случае, если клещ всё-таки "присосался", Никифоров советует не медлить с его удалением.

— У клещей есть особенность долго сосать кровь, впрыскивая в ранку слюну. Чем дольше сосёт, тем больше накачает возбудителя инфекции, если таковой в нём имеется, — добавил медик.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, с начала года более 306 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью в больницы после укусов клещей.