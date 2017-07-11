Торговец наркотиками из Кемерова пытался переложить вину на брата-близнеца

Мужчину опознали свидетели по дефекту глаз, который он получил при детской травме.

Наркоторговец из Кемерова пытался избежать наказания, переложив вину на брата-близнеца. Мужчину опознали по дефекту глаз, который он получил вместе с детской травмой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника кемеровского транспортного прокурора Наталью Черных.

32-летнего кемеровчанина задержали ещё зимой по подозрению в распространении синтетических средств. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Вскрылись и другие факты распространения им незаконных веществ.

Вначале подозреваемый полностью признал вину, но затем попытался переложить её на брата-близнеца. Однако свидетели преступлений опознали мужчину по дефекту глаз, полученному им в результате детской травмы.

Рудничный районный суд города Кемерово приговорил наркоторговца к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.