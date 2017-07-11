Новак назвал сроки запуска в Крыму первых блоков ТЭС

По словам министра, данный проект будет реализован в любом случае, даже если турбины отзовут.

Минэнерго рассчитывает, что первые блоки теплоэлектростанций в Крыму запустят в первом квартале следующего года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens. Об этом сообщил РИА "Новости" глава ведомства Александр Новак.

По его словам, проект будет реализован, даже если турбины отзовут.

— Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации — и компания реализует (проект. — Прим. ред.) в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством, — сказал Новак.

Ранее сообщалось о том, что РФ поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7% акций.