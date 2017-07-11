Кадыров призвал российских боксёров отправлять соперников в нокаут

Он считает, что спортсмены не должны оставлять судьям шанса на предвзятое отношение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российским спортсменам. Лидер республики призвал их не опускать руки из-за того, что за рубежом судьи к ним придираются из-за флага, под которым они выступают.

— К сожалению, политические интриги давно и прочно засели во всех сферах нашей жизни, в том числе и в спорте. Спортсменам, представляющим Россию, очень тяжело, потому что зачастую судьи смотрят не на физическую подготовку, а на то, какой флаг на форме, — отметил Кадыров в своём канале в "Телеграме".

В пример он привёл российских боксёров Умара Саламова, Виталия Бигдаша и бразильца Фабрисиу Вердума. По решению судей они отдали свои титулы. По мнению Кадырова, судейство велось "по политическим соображениям, а не спортивным".

— Я обращаюсь ко всем нашим спортсменам: не опускать руки! Упорно тренироваться, совершенствоваться, ведь за вами Россия. Конечно, это тяжело, когда ведёшь бой не с соперником на ринге, а с судьёй на политической арене, — говорится в сообщении в канале.

Он также призвал спортсменов не подвести народ и руководство государства, "побеждать вчистую, отправляя в нокаут соперников, не оставляя противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас".