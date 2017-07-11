"Дайте мне воздуха". Лавров раскритиковал журналистов на встрече министров ОБСЕ

Глава МИД РФ оказался недоволен поведением корреспондентов, которые освещали министерскую встречу в Мауэрбахе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал журналистов за поведение на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. Отмечается, что корреспонденты просто столпились около стола переговоров, повернувшись к спикерам спиной.

Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо Сергей Лавров, обращаясь к журналистам на встрече министров ОБСЕ

Примечательно, что сразу после этого замечания одна из журналисток перегнулась через стол и начала задавать министру иностранных дел вопросы.

— Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место? — спросил у корреспондентки Сергей Лавров.

Как ранее сообщалось, глава МИД РФ прибыл в австрийский Мауэрбах, чтобы принять участие в неформальной министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сергей Лавров обратит внимание присутствующих на вызовы политики НАТО в отношении России, а также на необходимость реформы ОБСЕ.