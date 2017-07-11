Мизулина отстояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца

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Мизулина отстояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца

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Сенатор воспользовалась последней возможностью приложиться к святыне: уже завтра реликвию увезут в Петербург.

Член Совета Федерации Елена Мизулина отстояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве. Он этом она написала на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что первую запись в "Твиттере" сенатор сделала ещё вчера днём.

В очереди Мизулина провела всю ночь. Она опубликовала фото ночной столицы и видео, на котором поёт молитву.

А сегодня в 9 часов утра Мизулина написала о том, что наконец-то приложилась к святыне: "Я сделала это! 11 часов!".

Отметим, что завтра, 12 июля, мощи увезут в Санкт-Петербург.

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