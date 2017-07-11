Сенатор воспользовалась последней возможностью приложиться к святыне: уже завтра реликвию увезут в Петербург.

Член Совета Федерации Елена Мизулина отстояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве. Он этом она написала на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что первую запись в "Твиттере" сенатор сделала ещё вчера днём.

Выбралась к мощам. Почти у цели. Но полиция не пускает. Закрыли проход раньше, хотя объявили, что до 16:30 можно будет в очередь вставать. pic.twitter.com/bcJDv9GO1W — Елена Мизулина (@emizulina) 10 июля 2017 г.

В очереди Мизулина провела всю ночь. Она опубликовала фото ночной столицы и видео, на котором поёт молитву.

В очереди к мощам Николая Чудотворца. pic.twitter.com/tLaUy2S1ev — Елена Мизулина (@emizulina) 11 июля 2017 г.

А сегодня в 9 часов утра Мизулина написала о том, что наконец-то приложилась к святыне: "Я сделала это! 11 часов!".

Отметим, что завтра, 12 июля, мощи увезут в Санкт-Петербург.