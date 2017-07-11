Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной

Теперь в сентябре документ может быть подписан представителями Киева и Брюсселя и вступить в действие.

Евросоюз сделал последний шаг в ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Теперь в сентябре оно может быть заключено между Киевом и Брюсселем. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

— Совет 11 июля принял решение заключить соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза… Это последний этап процесса ратификации. Это открывает путь полной имплементации соглашения с 1 сентября 2017 года, — отметили в ЕС.

Последним шагом стало одобрение от Совета министров экономики и финансов стран ЕС. Решение было принято без обсуждения.

Некоторые пункты ассоциации Украины с Евросоюзом уже действуют с ноября 2014 года. А в прошлом году вступили в силу почти все положения, касающиеся зоны свободной торговли. Теперь ждут своей очереди сферы обороны, налогообложения, миграции и пограничного контроля и так далее.

Два месяца назад парламент Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации, несмотря на итоги референдума, на котором жители страны высказались против такого шага.