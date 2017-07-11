Власти Крыма разрешили собакам лаять по ночам

Читайте также

Власти Крыма разрешили собакам лаять по ночам

34
Правительство региона скорректировало постановление, согласно которому хозяева не должны были допускать шума со стороны своих питомцев в период с 23 часов вечера до 7 утра.

Руководитель аппарата Совета министров Республики Крым, а по совместительству и хозяйка алабая Лариса Опанасюк предложила внести изменения в постановление о породах собак, требующих особых условий содержания. Документ, в частности, обязывал владельцев питомцев предпринимать меры по недопущению шума в ночное время суток, чтобы не мешать спокойному отдыху граждан.

Чиновница пояснила, что она, как и любой собачник, не представляет, как нормы данного постановления можно реализовать на практике. Ведь, по сути, речь в постановлении идёт о том, чтобы наказывать хозяев, чьи собаки лают по ночам.

— У меня тоже есть собака, порода из указанного списка, и я не знаю, как ей запретить лаять с 23 часов и до 7 утра, — призналась Опанасюк.

Коллеги из регионального правительства прислушались к вице-премьеру. За корректировки в постановлении выступил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, документ относит к собакам, требующим особых условий содержания, представителей 34 пород. Среди них, например, доберман, кавказская и немецкая овчарки, ротвейлер и бультерьер.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!