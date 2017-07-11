Власти Крыма разрешили собакам лаять по ночам

Правительство региона скорректировало постановление, согласно которому хозяева не должны были допускать шума со стороны своих питомцев в период с 23 часов вечера до 7 утра.

Руководитель аппарата Совета министров Республики Крым, а по совместительству и хозяйка алабая Лариса Опанасюк предложила внести изменения в постановление о породах собак, требующих особых условий содержания. Документ, в частности, обязывал владельцев питомцев предпринимать меры по недопущению шума в ночное время суток, чтобы не мешать спокойному отдыху граждан.

Чиновница пояснила, что она, как и любой собачник, не представляет, как нормы данного постановления можно реализовать на практике. Ведь, по сути, речь в постановлении идёт о том, чтобы наказывать хозяев, чьи собаки лают по ночам.

— У меня тоже есть собака, порода из указанного списка, и я не знаю, как ей запретить лаять с 23 часов и до 7 утра, — призналась Опанасюк.

Коллеги из регионального правительства прислушались к вице-премьеру. За корректировки в постановлении выступил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, документ относит к собакам, требующим особых условий содержания, представителей 34 пород. Среди них, например, доберман, кавказская и немецкая овчарки, ротвейлер и бультерьер.