С 12 июля вступают в силу новые правила перевозки детей в авто

Теперь детей старше семи лет разрешается перевозить на заднем сиденье легковой машины без специального кресла.

С 12 июля вступят в силу новые правила перевозки детей в возрасте от семи до 12 лет. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

Теперь, согласно постановлению правительства, детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье авто, используя только штатный ремень безопасности. Как и прежде, детей до 12 лет запрещается перевозить на заднем сиденье мотоцикла. Нарушителей будут штрафовать на три тысячи рублей.

Кроме того, согласно постановлению, детей младше семи лет запрещается оставлять одних в автомобиле. Штраф за это нарушение составит 2,5 тысячи рублей в Москве и Петербурге и 500 рублей — в других регионах.