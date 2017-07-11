Приняли и забыли. В Красноярском крае объяснили повышение зарплаты депутатов

Зарплаты слуг народа будут повышены только в случае профицита бюджета, объяснили в областной администрации.

Зарплаты депутатов Законодательного собрания Красноярского края будут подняты только в случае корректировки бюджета в этом году, сообщили Лайфу в пресс-службе губернатора области.

Как пояснили в областной администрации, закон, принятый депутатами, предполагает, что их зарплата может быть увеличена, но возможно это только при положительной финансовой ситуации в регионе.

— Если вдруг сложится хорошая финансовая ситуация и появится бюджетный профицит, то, исходя из этого профицита, будет приниматься закон о корректировке. И только после этого зарплаты могут увеличиться, — пояснили в пресс-службе. — Просто они (депутаты Заксобрания. — Прим. ред.) сейчас написали закон, который можно будет использовать в сентябре, в 2018 году, в 2025 году — в тот момент, когда будет дополнительный какой-то объём денег. Они его приняли и забыли.

При этом собеседник Лайфа добавил, что объём увеличения также будет зависеть от объёма "лишних" денег в бюджете.

— Сейчас не то что у бюджета, не то что дополнительного объёма, нет даже основания полагать, что этот объём будет, — пояснили Лайфу в администрации губернатора.

Закон о двукратном увеличении зарплаты был принят слугами народа единогласно. Информацию о принятии поправок Лайфу подтвердил один из депутатов, пожелавший остаться неназванным. В Сети набрал популярность ролик, в котором ведущий новостей высмеял красноярцев.