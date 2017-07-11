В животе жительницы Калмыкии нашли вату, которую хирурги забыли восемь лет назад

Примечательно, что всё это время местная жительница жаловалась на сильные боли в животе.

В Калмыкии у местной жительницы в животе нашли ватный тампон, которому уже не менее восьми лет. Оказалось, что его забыли медики во время операции, которую проводили в 2009 году. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным СКР, местная жительница в течение всего этого времени жаловалась на сильные боли в животе. При этом врачи не могли определиться с диагнозом и лечили её от разных болезней. В итоге у пациентки диагностировали опухоль, которая оказалась забытым ватным тампоном.