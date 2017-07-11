Путина попросили сохранить должность президента в Татарстане

Местные парламентарии обратились к главе государства по поводу продления документа о разграничении полномочий между РФ и регионом.

Депутаты Госсовета Татарстана попросили российского лидера Владимира Путина сохранить договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой, а также оставить наименование должности "президент". Об этом заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его словам, за это решение депутаты Госсовета проголосовали единогласно — его поддержали 83 парламентария, присутствовавших на заседании.

В обращении к главе государства депутаты также попросили образовать специальную комиссию для разработки предложений по правовым вопросам при заключении договора о разграничении полномочий.

Данный документ был утверждён 24 июля 2007 на 10 лет. Примечательно, что республика является единственным субъектом страны, который имеет такой договор с Федерацией.