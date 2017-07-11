Джоан Роулинг "заперла" Гарри Поттера в чулане из-за своей клаустрофобии

Создательница поттерианы призналась, что выбирала комнату для юного волшебника, руководствуясь собственными страхами.

Знаменитая писательница Джоан Роулинг страдает боязнью замкнутых пространств. В интервью CNN она призналась, что, скорее всего, из-за этого она и "поселила" юного волшебника Гарри Поттера в тесной кладовой под лестницей, в которой, к тому же, было полным-полно пауков.

— Я всегда сравнивала свой страх с образом Гарри в чулане. Быть запертой в маленькой комнате, быть беспомощной и не в силах что-то изменить — моя главная фобия. Скорее всего, именно поэтому я и поместила Гарри в эту тесную коморку, — рассказывает создательница поттерианы.

Напомним, по сюжету книги Гарри Поттер прожил в чулане под лестницей десять лет: с момента попадания в дом супругов Дурсль после смерти родителей и до получения письма из Хогвартса. Кстати, на конверте был обозначен максимально точный адрес: "Гарри Поттеру, в чулан под лестницей дома на Тисовой улице."