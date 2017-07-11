В Союзе туриндустрии раскритиковали идею ввести налог на отдых за границей

Такое нововведение предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который сейчас проводит время в собственных апартаментах в Испании.

Введение сбора за поездки за рубеж нарушает права туристов, заявил Лайфу вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Вряд ли инициатива будет реализована: она ограничивает право граждан на выезд. Если сравнивать с курортным сбором, он всё-таки за пользование инфраструктурой. При этом РСТ не поддерживает обе инициативы, — сказал Барзыкин.

По мнению эксперта, введение ограничений на выезд в другие страны не поможет повысить посещаемость отечественных курортов.

— Граждан надо привлекать качеством отдыха и уникальным турпродуктом, — добавил глава РСТ.

Ранее автор инициативы, депутат Владимир Петров, также прокомментировал Лайфу своё предложение.