Камеры наблюдения сняли последние минуты жизни офисного стрелка и его жертвы

Бывший сотрудник ГИБДД убил женщину из наградного пистолета, после чего совершил самоубийство.

Камеры видеонаблюдения сняли события, которые предшествовали убийству, совершённому сегодня в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в Москве. В объектив попали последние минуты жизни как самого стрелка, так и его жертвы. Кадры опубликованы в телеграм-канале ШОТ.

Видно, как бывший командир центра спецназначения ГИБДД Анатолия Самохин поднимается в офис. Через несколько минут туда поднимается и его сожительница. Очевидно, в помещении между ними произошла ссора. Звучат выстрелы, затем дверь распахивается из-за падающего тела. Из других офисов выходят люди и начинают звонить в полицию.

Ранее Лайф писал, что Соломахин стрелял из наградного пистолета. Он убил женщину, а затем покончил с жизнью.