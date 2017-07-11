Камеры наблюдения сняли последние минуты жизни офисного стрелка и его жертвы

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Камеры наблюдения сняли последние минуты жизни офисного стрелка и его жертвы

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Бывший сотрудник ГИБДД убил женщину из наградного пистолета, после чего совершил самоубийство.

Камеры видеонаблюдения сняли события, которые предшествовали убийству, совершённому сегодня в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в Москве. В объектив попали последние минуты жизни как самого стрелка, так и его жертвы. Кадры опубликованы в телеграм-канале ШОТ.

Видно, как бывший командир центра спецназначения ГИБДД Анатолия Самохин поднимается в офис. Через несколько минут туда поднимается и его сожительница. Очевидно, в помещении между ними произошла ссора. Звучат выстрелы, затем дверь распахивается из-за падающего тела. Из других офисов выходят люди и начинают звонить в полицию.

Ранее Лайф писал, что Соломахин стрелял из наградного пистолета. Он убил женщину, а затем покончил с жизнью.

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