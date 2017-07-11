Четырёхлетняя девочка разбилась после того, как ей дали порулить квадроциклом

У Амелии диагностировали перелом основания черепа и глазницы. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Инцидент произошёл в Раменском районе Подмосковья. Семья девочки проводила выходные в загородном доме в деревне Синьково. Родители решили дать ребёнку прокатиться на квадроцикле. Четырёхлетняя Амелия Г. села за руль и, проехав несколько метров, врезалась в лестницу на участке, сообщает паблик Mash.

Тяжёлый квадроцикл опрокинулся и ударил девочку. Пострадавшую малышку без сознания в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу. У неё диагностировали перелом основания черепа и глазницы, после чего Амелию транспортировали в Институт детской неотложной хирургии в Москву.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка.