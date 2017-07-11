В Румынии начались крупнейшие в истории страны учения НАТО

В них примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 23 стран, а также три тысячи единиц боевой техники.

В Румынии стартовали масштабнейшие в истории страны учения Североатлантического альянса Saber Guardian 2017. Сегодня в страну будет доставлена военная техника НАТО, передаёт "Радио Румынии".

В учениях, которые пройдут с 11 по 20 июля, будет задействовано около 25 тысяч военнослужащих из 23 стран, а также три тысячи единиц боевой техники, две тысячи при этом — американские, среди них танки Abrams, бронемашины Stryker и Bradley.

Учения будут проводиться одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Военнослужащие на практике проведут срочные перемещения боевой техники, танков и бронемашин при поддержке ВВС. Главная цель учений — демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой точке Европы.