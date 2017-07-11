Audi представила новый А8 с автопилотом

В Германии приобрести новинку можно будет уже осенью. Стоимость машины начинается от 90,6 тысячи евро (более 6 млн рублей).

На саммите Audi в Барселоне официально представили седан А8 четвёртого поколения. Этот автомобиль стал первой в истории серийной машиной, спроектированной для активного использования функции автопилотирования.

Отметим, что компания планирует постепенно внедрять системы автоматической парковки и заезда в гараж, а также автопилотирование в пробках. Так, в будущем машина сможет управляться системой на скорости до 60 километров в час, но только на трассах с разделительным барьером.

На приборной панели нового седана практически нет кнопок и переключателей. Сенсорный дисплей диагональю 10,1 дюйма разместили в центре.

Отметим, что на немецкий авторынок А8 поступит уже осенью. Цена стартует от 90,6 тысячи евро (более 6 млн рублей). А в России седан с автопилотом должен появиться к концу года.