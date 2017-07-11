Настойчивые иностранные туристы поплатились за селфи с пограничным столбом

В прошлую пятницу, 7 июля, на кордоне между Россией и Эстонией несколько раз за день задерживали желающих сделать "себяшку".

Граждан Финляндии и Нидерландов оштрафовали за фото у российского пограничного столба. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Лыунаскую префектуру полиции.

Так, утром 7 июля пограничники задержали четырёх финнов, двое из которых хотели сфотографироваться в зоне пограничного контроля вблизи деревни Верхулитса в Эстонии. Вскоре после полудня в том же месте попались граждане Нидерландов. На этом дело не закончилось, и около 16:00 пограничники остановили ещё двоих туристов (их гражданство не уточняется). Нарушителей оштрафовали.

Отмечается, что у пограничного столба установлены таблички, запрещающие делать снимки, но это обстоятельство мало кого останавливает.