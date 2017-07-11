Исполнительнице шансона Алёне Андерс сломали нос в Москве

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Исполнительнице шансона Алёне Андерс сломали нос в Москве

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Девушка сначала планировала наказать обидчика, однако затем передумала писать заявление.

<p>Фото: соцсети</p>

В Москве избита 23-летняя Елена Бурмакина, известная как автор и исполнительница шансона Алёна Андерс. По данным Лайфа, на девушку набросился молодой человек в автомобиле. Это случилось 11 июля.

<p>Фото: соцсети</p>

Бурмакина обратилась в одну из столичных клиник, чтобы зафиксировать факт побоев. В клинике и выяснилось, что у певицы сломан нос. Певица сначала грозилась, что накажет своего обидчика по всей строгости закона, но через пару дней передумала и отказалась писать заявление в полицию.

<p>Фото: соцсети</p>

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