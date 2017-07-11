В МИД РФ не исключили ответных мер на планы Киева ввести биометрический контроль

Помимо биометрического контроля в Незалежной намерены потребовать от россиян проходить электронную регистрацию перед поездкой на Украину.

В Москве не исключают введения ответных мер из-за планов Украины ввести предварительную электронную регистрацию для россиян и биометрический контроль. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

— Если выяснится, что это направлено против гуманитарной составляющей наших отношений, то это будет прискорбно и мы, естественно, будем думать над тем, какие встречные меры принять, — приводит слова Карасина РИА "Новости".

10 июля сообщалось, что Украина потребует от граждан России заблаговременно проходить электронную регистрацию перед поездкой в страну. Кроме того, президент Незалежной Пётр Порошенко обещал ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу.