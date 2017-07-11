Осуждённый за разбой Антон Мамаев переведён из СИЗО в спецбольницу

Медики спецбольницы, в которую переведён колясочник, решат, позволяет ли его заболевание смягчить наказание.

Антон Мамаев, инвалид, весящий всего 18 кг, переведён из СИЗО в спецбольницу. Врачи решат, позволит ли его заболевание (мышечная атрофия) заменить наказание на условное. Об амнистии речи пока не идёт, пишет телеграм-канал Mash.

Напомним, ситуация, вызвавшая огромный общественный резонанс, развернулась вокруг инвалида-колясочника Антона Мамаева из-за возбуждения в отношении него уголовного дела по статье "Вооружённый разбой". В материалах суда говорится, что весящий 18 кг инвалид вместе с подельником "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.

Инвалид был осуждён на 4,5 года колонии, что для человека с его диагнозом равносильно смертному приговору.