В Сербии автобус с детьми попал в ДТП, пострадали 25 человек

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Фекетич. В результате погиб один взрослый.

Автобус с детьми, следовавший из Польши, попал в ДТП в Сербии. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл возле населённого пункта Фекетич. Автобус слетел с магистрали и опрокинулся в кювет.

В результате аварии погиб один взрослый. Ещё 25 пострадавших отправили в больницу с различными травмами.

Сообщается, что всего в автобусе находилось три водителя и 50 пассажиров, из которых 27 — дети в возрасте до 16 лет.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.