В Сербии автобус с детьми попал в ДТП, пострадали 25 человек

Автобус с детьми, следовавший из Польши, попал в ДТП в Сербии. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл возле населённого пункта Фекетич. Автобус слетел с магистрали и опрокинулся в кювет.
В результате аварии погиб один взрослый. Ещё 25 пострадавших отправили в больницу с различными травмами.
Сообщается, что всего в автобусе находилось три водителя и 50 пассажиров, из которых 27 — дети в возрасте до 16 лет.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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