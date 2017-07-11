Порошенко увидел поражение Кремля в одобренном соглашении об ассоциации с ЕС

По мнению президента Украины, теперь начнётся качественно новый этап на пути страны в Евросоюз.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что Украина обязательно будет "в семье европейских народов — в ЕС и НАТО". Так он прокомментировал окончательное одобрение Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной.

— Совет ЕС завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. С 1 сентября 2017 начнётся качественно новый этап нашего пути в Европейский союз, — говорится в сообщении Порошенко на официальной странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что этот этап потребует от Украины масштабных реформ и усилий. План мероприятий будет скоординирован завтра с лидерами ЕС в Киеве.

Порошенко при этом заявил, что одобрение соглашения от ЕС — это поражение Кремля, который якобы всеми силами пытался помешать подписанию документа.

Часть пунктов соглашения об ассоциации действует с 2014 года, ещё одна — с 2016-го. После подписания вступят в силу положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.