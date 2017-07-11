Путин посетил монастырь на Валааме

Российский лидер приложился к мощам основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря и пообщался с патриархом Кириллом.

Президент РФ Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Российского лидера встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства за время своего визита приложился к мощам преподобных Сергия и Германа и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

Кроме того, Путин обсудил с предстоятелем РЦП обустройство монастыря.

Стоит отметить, что, как и год назад, президент РФ приехал на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.