Путин посетил монастырь на Валааме

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Путин посетил монастырь на Валааме

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Владимир Путин посещает Спасо-Преображенский Валаамский монастырь в 2016 году. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Российский лидер приложился к мощам основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря и пообщался с патриархом Кириллом.

Президент РФ Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Российского лидера встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства за время своего визита приложился к мощам преподобных Сергия и Германа и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

Кроме того, Путин обсудил с предстоятелем РЦП обустройство монастыря.

Стоит отметить, что, как и год назад, президент РФ приехал на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

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