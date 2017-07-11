Джон Сноу прошёл шуточный кастинг на роли Серсеи и Дейенерис

Актёр Кит Харингтон выступил в образах самых знаменитых героев "Игры престолов" в эфире известного американского телешоу.

Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон в преддверии выхода нового сезона сериала принял участие в программе Jimmy Kimmel Live. Ведущий шоу Джимми Киммел заявил, что продюсеры "Игры престолов" поделились видео с тем, как Харингтон на самом деле проходил кастинг до того, как был утверждён на роль Джона Сноу.

В двухминутном ролике Кит предстаёт в образах Серсеи Ланнистер, Дейенерис Таргариен, "одичалой" Ингритт, Арьи Старк, белого ходока и великана Ходора. Актёр очень старается, но продюсеры остаются непреклонны: он не подходит ни на одну роль. В конце отчаявшийся Харингтон появляется в образе Гарри Поттера.

Напомним, серии седьмого сезона "Игры престолов" начнут выходить начиная с 16 июля. Зрители смогут увидеть семь новых эпизодов.

Ранее сообщалось, что актёры, исполняющие главные роли, получат по 2,5 миллиона долларов за эпизод, что сделает их самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения.