Пенсионерка из Кузбасса незаконно получала пенсии сразу двух государств

За 22 года женщина получила в России 1,2 миллиона рублей, проживая при этом в другой стране.

Кузбасская пенсионерка из города Мыски Кемеровской области незаконно получала пенсии сразу двух государств в течение 22 лет, сообщает региональный главк МВД.

Пенсию в России женщина оформила в 1994 году — на тот момент она уже получала такие же выплаты в другой стране (какой именно — не сообщается). При этом у кемеровчанки было оформлено второе гражданство, о чём она также не уведомила Пенсионный фонд.

Впрочем, за целых 22 года женщина получила от фонда всего 1,2 млн рублей. Теперь на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.