В Совфеде не сомневаются в ликвидации аль-Багдади

О ликвидации главаря ИГИЛ говорит тот факт, что террористы в последнее время терпят поражения как в Сирии, так и в Ираке, комментирует сенатор Озеров.

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров убеждён, что лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади уже нет в живых, передаёт РИА "Новости". По словам сенатора, о ликвидации главаря боевиков говорят не только данные Минобороны, но и ряд косвенных доказательств, среди которых, например, тот факт, что ИГИЛ в последнее время терпит поражения как в Сирии, так и в Ираке.

— Сомнений в том, что он уничтожен, у России не было и нет, — добавил он.

Напомним, Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня. Позже информацию российских военных подтвердил иракский телеканал, разместив на своём сайте несколько посмертных фотографий аль-Багдади. А сегодня, по данным телеканала "Ас-Сумария", убийство аль-Багдади подтвердили и сами боевики.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.