США успешно испытали систему ПРО THAAD на Аляске

Сообщается, что комплекс перехватил ракету, запущенную с северной части Гавайев.

США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности на Аляске. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что система перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев. Как заявил глава агентства по противоракетной обороне Сэм Гривс, эти испытания продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет. Он также отметил, что данные комплексы будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".

Ранее в Пентагоне сообщили о том, что находящиеся в Южной Корее противоракетные комплексы THAAD готовы к выполнению своих задач.