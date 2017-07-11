Вооружённая оппозиция заявила, что сбила истребитель МиГ-21 ВВС Сирии

Стоит отметить, что сирийское командование пока не опровергло и не подтвердило эту информацию.

Вооружённая оппозиция заявила, что сбила истребитель МиГ-21 правительственных войск Сирии. Примечательно, что ЧП произошло над районом Махруса в одной из зон деэскалации конфликта. Об этом сообщил представитель вооружённой группировки "Усуд аш-Шаркия", передаёт телеканал Al Mayadeen.

Данных о состоянии пилота истребителя пока не поступало. В свою очередь, командование правительственных войск пока не подтверждало и не опровергало заявление вооружённой оппозиции.

Как ранее сообщалось, 9 июля на юго-западе Сирии вступил в силу режим прекращения огня.