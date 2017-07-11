Платья, украшения и шляпки Вивьен Ли выставили на торги

Личные вещи оскароносной актрисы можно будет приобрести на аукционе Sotheby's по цене от 100 до 120 тысяч фунтов стерлингов за лот.

Как сообщает WWD, аукцион по продаже ювелирных изделий, платьев и аксессуаров исполнительницы главной роли в фильме "Унесённые ветром" Вивьен Ли состоится в Лондоне 26 сентября.

Всего с молотка уйдут около 250 лотов, среди которых есть по-настоящему уникальные вещи, например, парик, в котором оскароносная актриса появляется в фильме "Трамвай Желание", или сценарий "Унесённых ветром" с её личными пометками на полях.

Организаторы аукциона отмечают, что эти торги будут иметь высокое культурное значение.

— Это наш шанс открыть для себя настоящую и неожиданную Вивьен Ли, — комментирует председатель аукционного дома Sotheby's Гарри Далмени.