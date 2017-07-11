Платья, украшения и шляпки Вивьен Ли выставили на торги

Как сообщает WWD, аукцион по продаже ювелирных изделий, платьев и аксессуаров исполнительницы главной роли в фильме "Унесённые ветром" Вивьен Ли состоится в Лондоне 26 сентября.
Всего с молотка уйдут около 250 лотов, среди которых есть по-настоящему уникальные вещи, например, парик, в котором оскароносная актриса появляется в фильме "Трамвай Желание", или сценарий "Унесённых ветром" с её личными пометками на полях.
Организаторы аукциона отмечают, что эти торги будут иметь высокое культурное значение.
— Это наш шанс открыть для себя настоящую и неожиданную Вивьен Ли, — комментирует председатель аукционного дома Sotheby's Гарри Далмени.
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