В Риге школу оштрафовали за использование русского языка

Однако местные правозащитники расценили этот шаг как серьёзное нарушение прав человека.

Руководство Даугавгривской средней школы в Риге оштрафовано за то, что один из учителей использовал иностранный язык. Как сообщает местное новостное агентство LETAсо, преподаватель во время экзамена по математике для национальных меньшинств давала пояснения ученикам на русском.

Отметим, что в Латвии проживает почти 2 млн человек, из которых 40% — русскоязычные. Однако единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным.

Ранее в Минобразования страны подготовили правила, согласно которым все экзамены в стране должны сдаваться исключительно на латышском языке. Однако у учащихся школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи. Поэтому местные правозащитники расценили штраф как нарушение прав человека.