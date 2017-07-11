Художника Илью Глазунова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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Художника Илью Глазунова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Известный художник ушёл из жизни в ночь с субботы на воскресенье из-за сердечной недостаточности.

Народного художника СССР Илью Глазунова отправили в последний путь на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание же состоялось в Богоявленском соборе.

Стоит отметить, что Глазунов захоронен рядом с могилами Льва Дурова, Владимира Зельдина и Людмилы Целиковской. Траурные венки направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также представители Госдумы, администрации российского лидера и Российской академии художеств.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в ночь на 9 июля. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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